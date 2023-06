Mariusz Pudzianowski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zaprezentował swój szerszy komentarz do przegranej walki z Arturem Szpilką. Walka skończyła się nokautem. Były strongman podzielił się również smutną refleksją na temat swojej przyszłości w sporcie zawodowym.

Starcie Szpilka vs Pudzian było jednym z najbardziej wyczekiwanych walk na gali XTB KSW Colosseum 2 odbywającej się na PGE Narodowym. Ostatecznie zwycięsko z pojedynku wyszedł „Szpila”, którhy zdołał posłać rywala na deski.

Pudzianowski opublikował komentarz nagrany w samochodzie w drodze do domu. „Wszystko byłoby dobrze, gdyby Mariuszowi nie chciałoby się boksować” – rozpoczął Pudzianowski wypowiedź. „Kiwnij, przymarkuj, ale nie próbuj tego z zawodowym bokserem. To tak jakby Artur chciał się ze mną szarpać na zapasy. I właśnie…” – dodał.

„Te wielkie łapy nie są do boksowania, potrafią przyłożyć, zaboksują na chwilę, ale nie ma co się mierzyć z zawodowym bokserem. Kara musiała za to spotkać” – mówił Pudzianowski.

Pudzian podzielił się też smutną refleksją o zbliżającym się końcu jego kariery zawodowej. „Nie pytajcie się mnie, co dalej. To są już moje ostatnie podrygi w zawodowym sporcie. On jest dla młodych, ja mogę im coś podpowiedzieć, doświadczenia trochę mam” – powiedział Pudzianowski.

