Ceny truskawek są sporym zaskoczeniem. Jeszcze niedawno musieliśmy za te owoce całkiem spore kwoty. Tymczasem od pewnego czasu nastąpiła znacząca zmiana.

Pod koniec kwietnia publikowaliśmy tekst dotyczący ceny za truskawki na jednym ze stołecznych bazarów. Wówczas sieci, na profilu „Kobieta w sadzie”, opublikowane zostało wymowne zdjęcie. Dołączono do niego opis.

– 44 złotych za kilogram polskiej truskawki. Zdjęcie wykonane w dniu 25.04.2023, Warszawa – napisano wówczas. Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Dziś te ceny są już mocno nieadekwatne. Truskawki znacząco bowiem potaniały. Głos w tej sprawie zabrał ekspert, który udzielił komentarza popularnego serwisu money.pl.

Ceny truskawek. Za te owoce nie zapłacimy już majątku

– Jeżeli weźmiemy wejściową cenę truskawki, czyli ok. 20 zł za kilogram miesiąc temu, to rzeczywiście ceny spadły. 1 czerwca truskawka na Broniszach kosztowała ok. 8-12 zł za 1 kg, ale w międzyczasie owoce te były jeszcze tańsze. Można je było kupić nawet za 5-7 zł – powiedział Maciej Kmera, przedstawiciel rynku rolno-spożywczego w podwarszawskich Broniszach.

W ostatnich czasie obserwowaliśmy natomiast nieznaczny cen truskawek. Spowodowane jest to, zdaniem eksperta, chwilowym deficytem truskawek na rynku. – Była duża podaż pierwszych, tunelowych truskawek, a teraz w sprzedaży są te spod folii. Od dwóch dni truskawek na rynku chwilowo brakuje – powiedział Kmera.

Jakie ceny za truskawki będą natomiast w najbliższym czasie? Kmera przyznaje, że jest to obecnie wróżenie z fusów. Jego zdaniem wiele zależy od pogody oraz panujących temperatur. Ważne jest także to, jak będzie przebiegał wysyp truskawek.

