Od wtorku 1 czerwca Polacy będą mogli pobrać unijny certyfikat COVID. Resort zdrowia zapewnia, że dzięki niemu osoby zaszczepione, lub posiadające aktualny negatywny wynik testu będą mogły łatwiej podróżować. Na razie nowe rozwiązanie stosuje tylko kilka państw Unii Europejskiej.

Unijny certyfikat COVID będzie dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej. Dokument potwierdzi, że dana osoba przyjęła szczepionkę przeciw koronawirusowi, uzyskała negatywny wynik testu lub przeszła Covid-19. Na certyfikat składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Dzięki informacjom tam zawartym, osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie lub przechodzić dodatkowych testów.

Od dziś można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta certyfikat szczepienia, testu lub ozdrowienia. Każdy z nich jest dostępny w formie kodu QR bądź wydruku. Zachęcam do zakładania #IKP a dla nieprzekonanych pozostaje możliwość wydruku w punktach szczepień i podmiotach leczniczych pic.twitter.com/XCisc3P3Js — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) June 1, 2021

Na początek jedynie siedem państw Unii Europejskiej zdecydowało o połączeniu się z systemem unijnym. W tym gronie znalazły się: Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska. Pozostałe kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym).

Resort zdrowia przekonuje, że system Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Jednocześnie, certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.

Jak uzyskać certyfikat COVID?

Specjalny kod QR każdy będzie mógł znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl). W późniejszym okresie będzie on również dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel. Jeśli ktoś woli wersję papierową, to będzie go też mógł otrzymać w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.

Prezentacja certyfikatu będzie możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty będą równorzędne i będą zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.

