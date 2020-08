Cezary Pazura zareagował na jeden z artykułów zamieszczonych przez TVP Info na temat Janusza Gajosa. Aktor zamieścił treść wiadomości, którą otrzymał od autora tekstu. – Cenię i szanuję wszystkich ludzi. A manipulowanie moimi wypowiedziami, (…) jest niegodziwe i na to nie pozwalam – stwierdził artysta.

Wspomniany artykuł przypomina anegdotę Cezarego Pazury sprzed lat. Aktor opowiada, o tym, jak w dzieciństwie poszedł na plan serialu „Czterej pancerni i pies”, by spotkać swojego idola Janusza Gajosa. Rozmowa z gwiazdą nie poszła jednak po myśli Pazury. Gajos wypowiedział tylko jedno słowo: „wypi…laj” i poszedł.

Czarek Pazura o Januszu Gajosie, czyli trauma z dzieciństwa. 🤭 pic.twitter.com/TfR3wQ5vvp — Piotr Antoni🇵🇱#PowstanieWarszawskie 🇵🇱 (@malyy5) August 6, 2020

Pazura opowiadał anegdotę wielokrotnie, wspominając, że rozmawiał nawet na ten temat z Gajosem, kiedy spotkali się razem na planie filmu „Psy”. Z historii wynika, że historia miała zdecydowanie humorystyczny charakter i pomiędzy aktorami nie ma żadnego konfliktu.

Cezary Pazura reaguje na publikację: „Dziennikarz, który dopuścił się tej manipulacji…”

Aktor nie akceptuje jednak sposobu wykorzystania historii przez TVP Info. Pazura zamieścił na Instagramie krótkie nagranie, na którym wyjaśnia sytuację. – W serwisie TVP Info pokazał się artykuł, w którym – rzekomo – od wielu lat wybitny polski aktor Janusz Gajos jest mi nieprzychylny. Najsłodsi: chcę to wszystko wam opowiedzieć i sprostować – mówi Pazura.

W opinii artysty publikacja rozmija się z prawdą. – Dziennikarz, który dopuścił się tej manipulacji oparł swoją tezę na anegdocie, którą od kilkunastu lat z wielkim powodzeniem opowiadam wszystkim – podkreślił.

Pazura wyznał fanom, że Janusz Gajos to według niego jeden z najlepszych polskich aktorów. Następnie zaprotestował przeciwko manipulacji. – Manipulowanie moimi wypowiedziami, zwłaszcza anegdotą, której integralną, najważniejszą częścią jest puenta, urywanie jej przed puentą, pokazywanie w innym aspekcie, niż chciałem (…) jest niegodziwe i na to nie pozwalam – ogłosił.

Aktor poinformował, że do nagrania dołączył zdjęcia wiadomości otrzymanej od dziennikarza oraz odpowiedzi, której udzieliła mu jego żona – Edyta Pazura. Następnie zwrócił się do przedstawicieli mediów z prośbą o rzetelność. – Błagam was: nie dzielcie ludzi. Nie manipulujcie naszymi słowami. I dajcie nam do cho…y spokojnie żyć – podkreślił.

Źródło: Facebook/ Cezary Pazura