Po wielu miesiącach w końcu wyjaśniła się przyszłość Lionela Messiego. Argentyńczyk podpisał dwuletni kontrakt z Paris Saint-Germain. Na razie nie wiadomo, kiedy zawodnik zadebiutuje na boisku, ale ceny biletów na potencjalne mecze są już niebotyczne.

Zakończyła się saga transferowa z udziałem Lionela Messiego. Argentyńczyk ze względu na problemy finansowe i zobowiązania Barcelony względem ligi nie zostanie w Dumie Katalonii. Camp Nou opuścił po ponad 20 latach i przeprowadził się na Parc de Prince.

Tym samym Paris Saint-Germain dołożył do swojego składu kolejną gwiazdę. Messi będzie grał u boku między innymi Neymara czy Kyliana Mbappe. Trudno się więc dziwić, że kibice już zacierają ręce.

Póki co nie wiadomo, kiedy będzie można zobaczyć Messiego na murawie. W najbliższą sobotę paryska drużyna zagra u siebie ze Strasbourgiem, jednak jest mało prawdopodobne, by Argentyńczyk już w tym spotkaniu pojawił się na boisku. Większe prawdopodobieństwo, że pojawi się w którymś ze spotkań wyjazdowych – z Reims lub z Brest. Wiele wskazuje na to, że na Parc de Prince może zadebiutować dopiero 12 września w starciu z Clermont.

Nie zmienia to jednak faktu, że kibice mają nadzieję na zobaczenie Messiego już w najbliższą sobotę. Świadczą o tym niebotyczne ceny biletów, które obecnie można nabyć jedynie w odsprzedaży. Jak podają francuskie media, wejściówki na najbliższe spotkanie PSG kosztują obecnie 1500 euro. Co istotne, są to bilety za miejsca blisko dachu stadionu, a więc bardzo daleko od murawy.

Żr.: Onet