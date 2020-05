40-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej został zatrzymany przez policję po tym, jak umówił się z 13-latką. Podszywała się pod nią osoba zaangażowania w tropienie pedofilów w sieci. Mężczyzna został zatrzymany, a całą akcję nagrano.

Do całego zdarzenia doszło w Rudzie Śląskiej. Osoba zaangażowania w tropienie pedofilów w sieci poinformowała funkcjonariuszy, że prowadzi rozmowę z 40-letnim mężczyzną. Podszywała się pod 13-latkę i miała otrzymywać propozycje seksualne. Od tego momentu rozmowa prowadzona była pod nadzorem funkcjonariuszy.

Ostatecznie doszło do konkretnej propozycji spotkania. 13-latka miała przyjechać do domu mężczyzny w Rudzie Śląskiej. Funkcjonariusze, ekipa telewizyjna i odgrywająca rolę 13-latki dziewczynka zjawili się na miejscu. Gdy doszło do spotkania, do akcji wkroczyli policjanci z wydziału kryminalnego.

Mężczyzna nie krył zaskoczenia całą sytuacją. Został zatrzymany, zabezpieczono również jego telefon oraz całą korespondencję. Policjanci sprawdzą, czy 40-latek posiadał treści pedofilskie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty prokuratorskie składania propozycji seksualnych małoletniej poniżej 15 roku życia.

Nagranie z zatrzymania 40-latka można zobaczyć TUTAJ.

Źr.: Śląska Policja