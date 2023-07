Klient jednej z Biedronek w Chełmie przesłał do naszej redakcji wstrząsające nagranie. Zarejestrował je na dziale z jajkami.

Klient sieci sklepów Biedronka postanowił udać się do sklepu znajdującego się przy ul. Lwowskiej w Chełmie. Na miejscu chciał kupić jajka, dlatego swoje kroki skierował na dział z tym asortymentem.

Gdy jednak zbliżył się do półki z jajkami jego uwagę zwrócił nieprzyjemny odór. – Już gdy zbliżałem się do półki poczułem – przepraszam za wyrażenie – niesamowity smród. W momencie, gdy chciałem sięgnąć po opakowanie jajek zobaczyłem coś szokującego – powiedział mężczyzna, który przekazał do naszej redakcji nagranie.

Okazało się, że w opakowaniu jajek znajdowały się… białe robaki. Owady dosłownie wyżerały wnętrze jednego z jaj, które najprawdopodobniej wcześniej się zepsuło. Stąd też nieprzyjemny zapach.

Biedronka. Robaki w jajkach i nieprzyjemny zapach

Na filmie, który otrzymaliśmy widać opakowanie jajek, a w nim białe robaki. Wszystko wygląda obrzydliwe i trudno dziwić się, że cała sytuacja wywołała oburzenie klienta, który nagrał zdarzenie telefonem komórkowym.

Nagranie ze sklepu Biedronka przy ul. Lwowskiej 79 w Chełmie

Odpowiedź sieci na opisaną sytuację. Co się stało?

Skierowaliśmy nasze pytania w tej sprawie do działu prasowego sieci sklepów Biedronka. Otrzymaliśmy odpowiedź od Marcina Ocha, Kierownika Sprzedaży Produktów Świeżych odpowiadającego za sklep w Chełmie w sieci Biedronka;

– Zbadaliśmy zgłoszoną sytuację w sklepie, którego dotyczy zdjęcie i ustaliliśmy, że w sposób mechaniczny uszkodzeniu uległa skorupa jednego jaja, co niestety nie zostało zauważone przez obsługę sklepu, za co przepraszamy. Zdarzenie nie zostało zarejestrowane przez system monitorujący, a żaden z klientów nie zgłosił obsłudze sklepu faktu uszkodzenia opakowania. Ponieważ produkt jest delikatny, często, w wyniku dużego ruchu w sklepie, może dochodzić do tego rodzaju uszkodzeń, na co regularnie uczulamy pracowników naszych sklepów – podkreślił.

– W jednym z ostatnich zaleceń, kierowanych do wszystkich sklepów w całej Polsce, przypominaliśmy o konieczności sprawdzania w trakcie codziennej kontroli stoisk z jajami, właśnie pod kątem uszkodzeń opakowań. W tej konkretnej sytuacji, zwrócimy uwagę na to jeszcze raz, bezpośrednio personelowi placówki. Jednocześnie zachęcamy wszystkich klientów do zgłaszania obsłudze sklepu faktu uszkodzonych opakowań jaj, jak również wszystkich innych zauważonych uszkodzonych produktów – dodał Och.

