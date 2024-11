Decyzja Władimira Putina o zmianie doktryny nuklearnej Rosji odbiła się szerokim echem. Również Chiny postanowiły interweniować, co można odczytywać jako próbę oddziaływania na Rosję. Rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Lin Jian powiedział, że „wszystkie strony powinny zachować spokój i powściągliwość”.

We wtorek Putin zatwierdził dekret o zmianie doktryny nuklearnej Rosji. W jej myśl zmniejszono wymogi niezbędne do tego, aby Rosja mogła użyć broni atomowej. To reakcja na decyzję Joe Bidena o wydaniu zgody Ukrainie na użycie rakiet ATACMS przeciwko Rosji.

Tymczasem w środę Chiny postanowiły zareagować. „W obecnej sytuacji wszystkie strony powinny zachować spokój i powściągliwość, a poprzez dialog i konsultacje wspólnie promować deeskalację sytuacji i zmniejszać ryzyko strategiczne” – powiedział Lin Jian podczas spotkania z mediami.

„Chciałbym podkreślić, że Chiny mają nadzieję, że wszystkie strony będą promować deeskalację sytuacji i zaangażują się w polityczne rozwiązanie kryzysu ukraińskiego i będą nadal odgrywać konstruktywną rolę w tym celu” – dodał Lin Jian.

Źr. WP