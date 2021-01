Ponad 22 miliony razy obejrzano nagranie udostępnione na TikToku przez użytkowniczkę o pseudonimie Celinaspookyboo. Jej chłopak zainstalował w mieszkaniu kamery, bo pokazać kobiecie, co robi w nocy. Okazuje się, że ma problemy z lunatykowaniem.

Ten film to prawdziwy hit na TikToku. Celina, bo tak ma na imię kobieta, „pochwaliła się” swoją przypadłością. Okazuje się, że ma problemy z lunatykowaniem. I chociaż wyglądają one na poważne to kobieta podchodzi do całej sytuacji z dystansem.

Wszystko wyszło na jaw po tym, jak jej chłopak zainstalował w mieszkaniu kamery. Na nagraniu widać, jak kobieta najpierw wyjmuje z lodówki napoje, a następnie wynosi je przed dom. Tam udaje, że rozdaje napoje innym, wydaje przy tym trudne do określenia odgłosy. Jak wyjaśnia kobieta, tej nocy miała śnić o imprezie przy basenie. Wygląda na to, że to marzenie senne próbowała urzeczywistnić.

Nagranie z lunatykującą Celiną stało się prawdziwym hitem, obejrzano je już ponad 22 miliony razy. Sama kobieta ma dystans do swojej przypadłości, chociaż miała już przez nią problemy. Opowiada, że kiedyś obudziła się nago w hotelowym korytarzu, co zostało zarejestrowane przez monitoring.

I'm fucking dying at this person's sleepwalking videos pic.twitter.com/rsW0I4dq5v — PUNISHED RABIDYA 6'45" IQ 9000 (@MusclesQueen) January 23, 2021

Źr.: TikTok