Jedni z naszych sąsiadów wydaje w Polsce gigantyczne pieniądze. W ostatnich latach ta kwota wzrosła aż siedmiokrotnie.

O kogo chodzi? Ano o Czechów, czyli naszych południowych sąsiadów. Jeden z największych lokalnych komercyjnych banków, czyli Česká spořitelna porównał zagraniczne wydatki Czechów, analizując ich płatności kartami.

Z analiz wyszło, że Czesi coraz częściej robią zakupy poza granicami swojego państwa. Jednym z krajów, w którym najchętniej wydają swoje pieniądze jest właśnie Polska. Głos w tej sprawie zabrał jeden z przedstawicieli banku.

– Bezwzględnym rekordzistą jest Polska, która urosła siedmiokrotnie – powiedział Byznys Jan Hailich z Česká spořitelna. – Przyjrzeliśmy się liczbom z 2019 roku, kiedy nasi klienci w pierwszej połowie roku wydali w Polsce 440 milionów koron. W tym roku za pierwsze półrocze jest to już 2,5 miliarda – dodał.

Z analiz przeprowadzonych przez bank wynika, że Czesi pozostawili w Polsce w tym roku aż 17 miliardów koron. Powodem jest różnica w cenach, które w Polsce są niższe niż w Czechach.

– Podczas gdy w Polsce makaron można kupić za 10 koron, w Czechach podobne opakowanie kosztuje 40 koron. Polskie masło kosztuje 30 koron, kilogram wieprzowiny kosztuje niecałe 60 koron, a ser w plasterkach kosztuje na przykład 21 koron – podaje serwis Seznam Zpravy.

Czesi wydają w br. w Polsce 7-krotnie (!) więcej niż w 2019. Wg szacunków jednego z 🇨🇿 banków, gdyby te pieniądze zostały wydane w 🇨🇿, przychody podatkowe do budżetu byłby wyższe o 17 mld koron (ok. 3,15 mld zł). Odpowiada to 5% przychodów budżetu z VAT w ub.r. 1/2 https://t.co/WniMx9EKn0