Co wpływa na ciężki przebieg choroby Covid-19? Odpowiedzi na to pytanie, przynajmniej w części, udzielają izraelscy naukowcy, którzy przeprowadzili badania w tym zakresie.

Izraelscy naukowcy postanowili sprawdzić, jak na przebieg Covid-19 wpływa niedobór witaminy D. Okazuje się, że jest to dość istotny czynnik. Z przeprowadzonych badań wynika, iż znaleziono – jak to określono – „uderzające” różnice w szansach zachorowania na ciężką postać Covid-19 u osób, które przed zachorowaniem miały wystarczający poziom witaminy D, a tymi z jej niedoborem.

Wyniki badania, które zostały opublikowane w czwartek w czasopiśmie naukowym PLOS One wykazały, że około połowa ludzi, którzy mieli niedobory witaminy D przed zachorowaniem na COVID-19 przechodziła chorobę ciężko. W przypadku osób, które miały wystarczający poziom witaminy we krwi, była to liczba o 10% mniejsza. Co ciekawe, było to pierwsze badania, w którym wzięto pod uwagę ten czynnik.

– To niezwykłe i uderzające, zobaczyć różnicę w szansach stania się ciężkim przypadkiem, gdy brakuje ci witaminy D w porównaniu do sytuacji, gdy nie masz niedoborów – podaje w swoim artykule „The Times of Israel”.

Badanie przeprowadzono na 253 osobach, które trafiły do Galilee Medical Center w Izraelu, między 7 kwietnia 2020 r. i 4 lutego 2021 r. Co istotne, analiza była przeprowadzona jeszcze przed wystąpieniem wysoce zaraźliwego i dominującego obecnie wariantu koronawirusa pod nazwą Omikron.