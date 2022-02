Na stronie internetowej CNN opublikowany został tekst dotyczący Władimira Putina. Opisano w nim obecną sytuację rosyjskiego prezydenta.

Serwis internetowy telewizji CNN opublikował tekst, którego głównym „bohaterem” jest rosyjski prezydent, Władimir Putin. Dziennikarze starają się w nim opisać i ocenić obecną sytuację Putina w obliczu wojny na Ukrainie.

CNN podaje przede wszystkim, że zdaniem przedstawicieli zachodniego wywiadu Rosja spotyka na Ukrainie większy opór niż się spodziewała. – Oprócz zaciekłej walki ze strony sił ukraińskich i ludności cywilnej, rosyjska inwazja napotkała problemy logistyczne , a żołnierzom na linii frontu zabrakło paliwa, amunicji i żywności – czytamy.

Zdaniem przedstawicieli amerykańskiej telewizji Władimir Putin miał źle ocenić „zdolność Ukrainy do samoobrony”. Zdziwić miało go również „twarde stanowisko” państw zachodnich. CNN podaje również, że Rosja mocno odczuje nałożone na nią sankcje.

– Z biegiem czasu ból ekonomiczny będzie się pogłębiał. W poniedziałek po południu rubel stracił około 20% swojej wartości w stosunku do dolara, a rosyjski bank centralny podniósł stopy procentowe z 9,5% do 20%, co uderzy po kieszeni obywateli Rosji – napisano.

Dziennikarze CNN przyznają jednocześnie, że prowadzone negocjacje dają nikłe szanse na deeskalację, a Putin, pomimo ciosów ze strony Zachodu, będzie kontynuował inwazję, która „nie zakończy się w najbliższej przyszłości”.

– Jednak, gdy inwazja wkracza w drugi tydzień, nie można zignorować faktu, że plany Putina spotkały się z większym oporem, niż kiedykolwiek sobie wyobrażał – czytamy.