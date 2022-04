W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl sprawdzono, czy Polacy dopuszczają możliwość, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Wyniki badania mogą zaskakiwać, bo większość Polaków odpowiada na to pytanie pozytywnie.

W niedzielę przypada 12. rocznica katastrofy w Smoleńsku, w której zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką i 94 osobami na pokładzie samolotu. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę ponownie zaczęto rozważać scenariusz zamachu na polski samolot.

W sondażu Social Changes badani usłyszeli pytanie: „Czy bierze Pani/Pan pod uwagę możliwość, że katastrofa polskiego samolotu w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku mogła być wynikiem celowego działania osób trzecich, np. zamachu?”.

Wyniki badania mogą zaskakiwać. Aż 48 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na tak zadane pytanie. W tym 22 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 26 proc. „raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest 33 proc. ankietowanych (21 proc. – zdecydowanie nie; 12 proc. – raczej nie).

19 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

„Na pewno rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, że Putin jest zdolny absolutnie do wszystkiego. W oczywisty sposób uprawdopodabnia to tezę o zamachu w Smoleńsku – dla wielu Polaków oczywistą już od kwietnia 2010 roku” – komentuje wyniki portal wPolityce.pl.

