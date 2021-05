Pracownicy muszą zmagać się z wieloma obowiązkami, jednak posiadają również szereg praw, które stanowią udogodnienie w pracy. Jednym z uprawnień jest prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Właśnie z nim wiąże się obowiązek pracodawcy polegający na sporządzeniu zestawienia planu urlopów. Zobowiązuje go do tego Kodeks pracy oraz zachowanie odpowiedniego work-life balance dla siebie i pracowników.

Przepisy prawne

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Ustalany jest on przez pracodawcę, który sporządzając go, powinien wziąć pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Wyjątki od obowiązku ustalenia planu urlopów przez pracodawcę występują, gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na nieustalanie planu przez pracodawcę oraz jeśli u danego pracodawcy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa.

W jakim celu ustalany jest plan urlopów?

Miejsca pracy są różne – w niektórych pracuje zaledwie kilka osób, a w innych zatrudnione są ogromne grupy pracowników. Każdemu z nich przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, jednak praktycznie niemożliwym jest udzielenie urlopu wszystkim pracownikom w jednym czasie. Pracodawca musi zadbać o prawidłowe funkcjonowanie miejsca pracy, tak aby nawet w czasie urlopów, tok i tempo działania pracowników zostało zachowane. Właśnie z tego powodu sporządzenie planu urlopów nie powinno kojarzyć się wyłącznie z dodatkowym obowiązkiem, ale przede wszystkim z możliwością dokładnego rozporządzenia funkcjonowaniem miejsca pracy oraz zapewnieniem najwyższej efektywności.

Jak sporządzany jest plan urlopów?

Pracownicy mają możliwość wypełnienia specjalnego formularza, w którym przedstawiają, w jakich terminach chcieliby otrzymać przysługujący im urlop. Pracodawca po otrzymaniu wszystkich informacji od pracowników może przystąpić do tworzenia planu urlopów. Przy podejmowaniu tego działania musi kierować się zarówno dobrem miejsca pracy, jak i potrzebami pracowników. Plan urlopów powinien zostać sporządzony najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego, a oprócz pracodawcy, zatwierdzić muszą go również pracownicy.

W planie urlopów oprócz wniosków pracowników oraz wytycznych pracodawcy uwzględniane są również dodatkowe kwestie. Należą do nich przede wszystkim sytuacje, gdy pracownicy występują o urlop wypoczynkowy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego oraz gdy pracownicy młodociani starają się o urlop wypoczynkowy w czasie ferii szkolnych.

W jaki sposób udzielane są urlopy?

Podstawowym faktem jest, iż urlopy wypoczynkowe przysługują każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Liczba dni do wykorzystania na urlop zależy od przebytego stażu pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu pracownikowi w tym roku, w którym uzyskał takie prawo. Ponadto, jeśli pracownik nie wskaże okresu, który chciałby wykorzystać na urlop, pracodawca powinien samodzielnie przydzielić mu 14-dniowy okres na wypoczynek. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, niewykorzystane dni wolne mogą zostać przeniesione na następny rok z zachowaniem terminu 30 września.

Plan urlopów: kiedy można go zmienić? Nie w każdym wypadku plan urlopu będzie stosowany w pełni. Nawet po jego sporządzeniu i zatwierdzeniu mogą pojawić się pewne zmiany. Wynikać mogą one przede wszystkim ze szczególnych potrzeb pracowników, ale też pracodawcy.

