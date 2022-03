Gazprom wydał komunikat w sprawie dostaw gazu przez Ukrainę. Przedsiębiorstwo przekazało, że w niedzielę wielkość przeszły wyniosła 109,6 mln metrów sześciennych.

Ukraińskie zasoby gazu to 9,5 miliarda metrów sześciennych – poinformował premier Ukrainy Denis Szmyhal. Zaznaczył również, że wydobycie kontynuowane jest we wszystkich terenach znajdujących się poza strefą działań wojennych. „Nadal trwa import gazu z Węgier, Słowenii i Polski. Ukrgasdobycha nadal wydobywa gaz we wszystkich miejscach z wyjątkiem tych położonych bezpośrednio na linii frontu” – czytamy w oświadczeniu na stronie ukraińskiego rządu.

Komunikat na temat transportu gazu przez Ukrainę wydał również rosyjski Gazprom. Poinformował on, że wielkość przesyłu wyniosła 109,6 mln metrów sześciennych gazu, w porównaniu z 109,5 mln metrów sześciennych dzień wcześniej.

Żr.: Onet