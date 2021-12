Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w Lublinie usłyszał pytanie o przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy medialnej zwanej potocznie „lex TVN”. W ocenie ministra edukacji jej wejście w życie „nie ma najmniejszego znaczenia dla relacji polsko-amerykańskich”.

Podczas konferencji prasowej Czarnek usłyszał pytanie, czy w jego ocenie „lex TVN” wpłynie negatywnie na stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. „Nie ma to najmniejszego znaczenia dla relacji polsko-amerykańskich, tych strategicznych i dalekosiężnych” – wyjaśnił.

Czarnek przypomniał, że prace nad nowelizacją ustawy prowadzono od pół roku. „Tak jak byłem za tą ustawą również na wcześniejszych etapach, tak też i tutaj nie miałem żadnej wątpliwości co do tego, jak trzeba zagłosować” – oświadczył. „Spokojnie. Take it easy” – dodał.

Przypomnijmy, że Sejm przegłosował nowelizację tzw. „lex TVN”. Na 452 posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, 229 zagłosowało za ustawą.

Akt prawny zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi, który pochodzi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ograniczenie dotknęłoby m.in. Discovery, który jest właścicielem TVN. Amerykanie zostaliby zmuszeni do sprzedania większościowego pakietu akcji w TVN.

Sytuacja wywołała medialną burzę. Głosy zaniepokojenia płyną ze strony opozycji oraz obywateli. Wyrazy wsparcia w stronę TVN kierują również niektóre osoby ze środowiska dziennikarskiego.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl