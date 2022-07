Przemysław Czarnek w rozmowie z „Super Expressem” w kontekście kryzysu gospodarczego stwierdził, że można „jeść trochę mniej i trochę taniej”. Ta wypowiedź odbiła się szerokim echem. Teraz minister odniósł się do sprawy i tłumaczy, że zmanipulowano jego słowa.

Minister opowiadał w rozmowie z tabloidem o swoich planach wakacyjnych i przyznał, że zamierza oszczędniej podjeść do tematu w tym roku. „Jadę w podróż prywatną do znajomych w Polsce i za granicą. W sumie 10 dni podróży. Będę osobiście kierował samochodem. Będzie też dużo przystanków. Mam mnóstwo zaproszeń od znajomych i w Polsce, i we Włoszech, i w Austrii” – mówił Czarnek.

Polityk zapowiadał, że zamierza oszczędzać. „Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej” – stwierdził Czarnek, czym wywołał spore kontrowersje.

Gdy wybuchło zamieszanie, Czarnek postanowił osobiście odnieść się do sprawy za pośrednictwem profilu w mediach społecznościowych. Minister zarzucił dziennikarzom „Super Expressu” manipulację jego słowami.

„Jedzcie mniej, kupujcie taniej” to złota rada manipulantów z Super Expresu. Ja natomiast potwierdzam, że z uwagi na wojnę, putinflację i drożyznę, jak każdy rozsądny człowiek, kupuję mniej i taniej. Coś w tym złego?” – napisał Czarnek na Twitterze.

"Jedzcie mniej, kupujcie taniej" to złota rada manipulantów z Super Expresu. Ja natomiast potwierdzam, że z uwagi na wojnę, putinflację i drożyznę, jak każdy rozsądny człowiek, kupuję mniej i taniej. Coś w tym złego? https://t.co/ZWFfFP8hUe — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 14, 2022

