Włodzimierz Czarzasty bez ogródek odpowiedział na uszczypliwość Dominiki Wielowieyskiej na Twitterze. Poszło o próbę zorganizowania spotkania przedstawicieli wszystkich ugrupowań w celu omówienia organizacji wyborów prezydenckich.

W niedzielę politycy Lewicy zaprosili przedstawicieli wszystkich ugrupowań do rozmów. „Nie stawiamy warunków wstępnych, chcemy odbyć spotkanie które pozwoli zastanowić się jak w Polsce przeprowadzić uczciwe, wolne, bezpośrednie i konstytucyjne wybory” – mówił Krzysztof Gawkowski. Dodał, że Lewica „wyciąga rękę” tak do PiS, jak i do innych sił opozycyjnych.

Do pomysłu Lewicy odniosła się Wielowieyska. „Lewica nazywała Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego ‚szulerami’ i wyśmiewała się z reszty opozycji, że podjęła jakiekolwiek rozmowy z Gowinem. Teraz na odmianę Lewica proponuje PiS-owi rozmowy przy okrągłym stole” – napisała dziennikarka „Gazety Wyborczej”, na co odpowiedział Czarzasty.

„Tak. Lewica wzywa wszystkich do Okrągłego Stołu.” – potwierdził Czarzasty odnosząc się do wpisu Wielowieyskiej. „Nie po cwaniacku, pod stołem za marszałka, za funkcyjki. Bo skończy się to śmiechem. ” – wyjaśniał jeden z liderów Lewicy.

„Wiem że trudno się Pani pogodzić z tym że popierała Pani poprzez Gowina ustawę z Sasinem i bez PKW. No niestety nie ma Pani monopolu na mądrość” – podsumował złośliwie Czazasty.

