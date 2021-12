Emil Czeczko, który zdezerterował z Wojska Polskiego, udzielił kolejnego wywiadu białoruskim mediom. – Najpierw mówili, że będziemy jeździć na patrol, a potem strzelaliśmy w lesie do ludzi – relacjonował.

W ubiegłym tygodniu media obiegła szokująca wiadomość – polski żołnierz zdezerterował i przeszedł na stronę reżimu Alaskandra Łukaszenki. Szybko zweryfikowano, że uciekinierem jest Emil Czeczko. Szef resortu obrony zdecydował o zdymisjonowaniu przełożonych dezertera.

Tymczasem uciekinier bardzo szybko znalazł „pocieszenie” w reżimowych mediach białoruskich. Jeszcze w ubiegły piątek udzielił wywiadu, w który oskarżał polskie służby o morderstwa na granicy polsko-białoruskiej.

Czeczko oskarża polskie służby. „Wiem o 10 przypadkach”

Niedawno pojawił się nowy wywiad. Czeczko odnosi się w nim do zarzutów o kłopoty z prawem i alkoholizm. – Miałem problemy z prawem związane z moją matką, to jest prawda. Leczyłem się z uzależnienia alkoholowego, to też prawda. Po prostu teraz [polskie media – red.]wyciągają najmniejsze problemy – powiedział.

Dezerter Emil Czeczko "Wiem o 10 przypadkach (zabójstw). Dowódcy wojska dawali nam rozkaz, że mamy jechać ze strażą graniczną na patrol. Upijali nas prawie do nieprzytomności i dawali nam broń. Z rana człowiek nie był pewien czy strzelał w nocy do ludzi" pic.twitter.com/yHkifgKQgv — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) December 22, 2021

Dezerter oskarża polskie służby o dokonywanie, w sposób zorganizowany, szeregu morderstw. – Mówili nam, że będziemy pilnować płotu. Najpierw mówili, że będziemy jeździć na patrol, a potem strzelaliśmy w lesie do ludzi – powiedział.

Z jego relacji wynika, że brał udział w ok. 10 tego typu sytuacjach. – Gdybym się sprzeciwił, byłbym martwy – tłumaczy. – Tam nas upijali, dawali broń. Rano człowiek nie pamiętał dokładnie, czy strzelał do ludzi – dodaje.

Jak przekonuje, na Białorusi znalazł zrozumienie i jest mu dobrze. – Tu nikt na mnie nie krzyczy, nikt mnie nie bije – stwierdził.

Do relacji dezertera odniósł się Piotr Zychowicz. „Białorusini zbyt dociskają pedał gazu i w efekcie wychodzi z tego farsa. Nikt przytomny w to nie uwierzy. Swoją drogą – czy w wojsku już nie strzygą żołnierzy?” – zauważył.