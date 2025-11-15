Polski raper Jongmen, znany również jako Krystian Brzeziński, znalazł się w centrum międzynarodowych poszukiwań. Interpol wydał za nim czerwoną notę w związku z podejrzeniami o handel znacznymi ilościami substancji odurzających. Artysta, który od kilku lat przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, udzielił niedawno wywiadu, w którym odniósł się do zarzutów.

Czerwona nota Interpolu to narzędzie stosowane w przypadkach ciężkich przestępstw, takich jak handel narkotykami, zabójstwa czy oszustwa na dużą skalę. Jej celem jest ułatwienie aresztowania i ekstradycji podejrzanego przez służby na całym świecie. W przypadku Jongmena, nota została wystawiona ze względu na oskarżenia związane z obrotem dużymi partiami środków odurzających. Jak wynika z informacji na stronie Interpolu, nazwisko rapera oraz jego zdjęcie zostały opublikowane, co oznacza, że jest on traktowany jako potencjalnie niebezpieczny przestępca.

Krystian Brzeziński mieszka obecnie w Dubaju, co na razie chroni go przed bezpośrednim działaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie zawsze współpracują w pełni w sprawach ekstradycji, co komplikuje sytuację. Mimo to, raper jest świadomy ryzyka – w razie zatrzymania w dowolnym kraju może trafić do aresztu i stanąć przed sądem.

Jongmen komentuje zarzuty – Czeka mnie proces

W rozmowie z serwisem Kryminalna Polska, Jongmen potwierdził istnienie czerwonej noty. Przyznał, że w przypadku kontroli lub zatrzymania zostanie skierowany do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na dalsze postępowanie. Muzyk odniósł się również do plotek dotyczących wyłudzeń VAT-u, twierdząc, że nie otrzymał żadnych informacji od swoich prawników o toczącym się w tej sprawie śledztwie w Polsce. – Nie wiem, o co chodzi z tą sprawą VAT-owską – miał powiedzieć w wywiadzie.

