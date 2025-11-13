Szymon Hołownia, lider Polski 2050 i ustępujący marszałek Sejmu, wyraził żal z powodu zapisu o rotacyjnym sprawowaniu funkcji marszałka w umowie koalicyjnej. Polityk przyznał, że negocjacje po wyborach parlamentarnych w 2023 roku wymagały znacznych kompromisów od wszystkich stron, co doprowadziło do przyjęcia kontrowersyjnego rozwiązania.

Hołownia złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, co potwierdziła Kancelaria Sejmu. Zgodnie z porozumieniem koalicyjnym, od 14 listopada stanowisko to miał objąć Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek. Jednak obaj politycy uzgodnili, że wybór nowego marszałka zostanie przesunięty na posiedzenie Sejmu zaplanowane na 18 listopada. Oznacza to, że Hołownia może jeszcze otworzyć czterodniową sesję (18-21 listopada) przed ostatecznym ustąpieniem.

Lider Polski 2050 podkreślił, że odchodzi z urzędu „z pewną nostalgią i żalem, że to już koniec”. Żałuje zwłaszcza zapisu o rotacji, który uważa za niekorzystny. – Nie mogliśmy podpisać umowy inaczej w tamtych okolicznościach – stwierdził, odnosząc się do pośpiesznych negocjacji po wyborach 2023 roku, gdy partie dążyły do szybkiego sformowania rządu.

W kontekście politycznym, umowa koalicyjna obejmowała partie takie jak Polska 2050, Nowa Lewica i inne ugrupowania wchodzące w skład rządzącej koalicji. Hołownia wspomniał, że początkowo proponowano mu pełnienie funkcji marszałka przez całą czteroletnią kadencję, ale pomysł ten spotkał się z oporem ze strony Lewicy. Czarzasty nalegał na rotację, co wymusiło na wszystkich stronach znaczące kompromisy. Musieliśmy robić bardzo duże ustępstwa – przyznał Hołownia, podkreślając, że bez wzajemnych koncesji porozumienie nie byłoby możliwe.

Co dalej z Hołownią?

Ustępujący marszałek zadeklarował gotowość do objęcia roli wicemarszałka, jeśli Sejm zagłosuje w tej sprawie pozytywnie. – Jeśli Sejm tak zagłosuje, przyjmę tę funkcję – powiedział. Dodatkowo Hołownia ujawnił, że aplikuje na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Polityk ocenił swoje szanse jako wysokie, z poparciem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kolejny etap rekrutacji ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

