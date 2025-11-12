Zarząd Krajowy Partii Razem podjął jednogłośną decyzję o skreśleniu Pauliny Matysiak z listy członków ugrupowania. Głównym powodem wykluczenia był brak współpracy posłanki z partią oraz nieuzgadnianie jej działań politycznych, co uniemożliwiało dalszą wspólną pracę.

Konflikt między Pauliną Matysiak a Partią Razem nie jest nowością. Już w czerwcu 2024 roku posłanka została zawieszona na 180 dni za nieuzgodnioną współpracę z Marcinem Horałą, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Razem utworzyli Ruch Społeczny „Tak dla rozwoju”, promujący projekty takie jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK), energetyka atomowa i rozwój portów morskich. Ta inicjatywa została odebrana jako odstępstwo od linii partii, która dystansuje się od obozów PO i PiS, dążąc do budowy niezależnej alternatywy lewicowej.

W grudniu 2024 roku postępowanie dyscyplinarne zakończyło się ukaraniem Matysiak naganą i odwieszeniem w prawach członkowskich. Jednak napięcia nie ustały. Dodatkowe kontrowersje wzbudziło skorzystanie przez posłankę z usług adwokata Bartosza Lewandowskiego reprezentującego Zbigniewa Ziobrę w procesach sądowych. Miało to miejsce w sporze sądowym z firmą Newag, co dodatkowo podsyciło krytykę ze strony środowiska lewicowego.

Reakcja Pauliny Matysiak. Apel o otwartą lewicę

Paulina Matysiak nie pozostała bierna wobec decyzji partii. W mediach społecznościowych opublikowała oświadczenie, w którym wyraziła rozczarowanie, ale także determinację do kontynuowania pracy politycznej.

