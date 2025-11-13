Lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, ostro zareagował na wypowiedź dziennikarki Moniki Olejnik podczas programu w TVN24. Olejnik zasugerowała, że przodek polityka służył w Wehrmachcie, co Mentzen nazwał „kłamstwem”.

Do zdarzenia doszło w trakcie dyskusji na antenie TVN24, gdzie omawiano wydarzenia związane z Marszem Niepodległości. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych poglądów, niósł transparent z hasłem domagającym się „powrotu Donalda Tuska do Berlina”. Gospodyni programu, Monika Olejnik, komentując to, nawiązała do niemieckich korzeni Mentzena, sugerując, że jego dziadek lub pradziadek służył w armii niemieckiej podczas II wojny światowej.

W rozmowie z gościem, Grzegorzem Schetyną, Olejnik zapytała o sens takich akcji, podkreślając absurdalność transparentu. Schetyna określił go jako przejaw słabości. Dziennikarka później sprecyzowała, że chodziło o brata dziadka Mentzena. Jednak początkowa uwaga wystarczyła, by wywołać burzę.

Nie czekając długo, Sławomir Mentzen opublikował wpis na platformie X, w którym stanowczo zaprzeczył oskarżeniom. Podkreślił, że jego dziadek służył w Wojsku Polskim i brał udział w kampanii wrześniowej po stronie polskiej. Polityk wyjaśnił, że dziadek miał niemieckiego ojca i polską matkę, ale świadomie wybrał polską narodowość.

Przed chwilą Monika Olejnik kłamała w TVN, że mój dziadek służył w Wehrmachcie. To jest kłamstwo.



Mój dziadek służył w Wojsku Polskim, walczył w kampanii wrześniowej po polskiej stronie. Miał niemieckiego ojca, matkę Polkę i wybrał, że chce być Polakiem.



TVN – ciągłe kłamstwa,… pic.twitter.com/5mUhgaxQaq — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 12, 2025

Sprawa nie jest nowa – Mentzen już w 2023 roku publicznie odnosił się do historii swojej rodziny. Wówczas wyjaśnił, że brat jego dziadka, zwany Janem lub Hansem, po wybuchu wojny poczuł się Niemcem i wstąpił do Wehrmachtu. Walczył na froncie wschodnim na Krymie, a później na zachodzie w Alzacji, gdzie trafił do amerykańskiej niewoli.

Lider Konfederacji podkreślał wtedy, że nie ma wpływu na działania krewnego, którego nie znał osobiście. -Mój dziadek był według mnie bohaterem, a jego brat kanalią – stwierdził Mentzen, dystansując się od rodzinnej przeszłości. Nie zamierza wstydzić się za decyzje dalszego krewnego, z którym nie czuje żadnego związku.

Źródło: Polsat News