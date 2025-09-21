Podczas briefingu prasowego prezydent USA Donald Trump został zapytany o gotowość do obrony Polski przed potencjalną eskalacją działań ze strony Rosji. – Pomogę – odpowiedział stanowczo amerykański przywódca. Zadeklarował również wsparcie dla krajów bałtyckich.

W niedzielę rano prezydent Trump wydał wyraźne ostrzeżenie, podkreślając gotowość USA do wsparcia Polski oraz państw bałtyckich w przypadku dalszych agresywnych działań Rosji.

– Tak, pomogę – powiedział krótko Trump przed odlotem, reporterom zgromadzonym na południowym trawniku Białego Domu. Amerykański prezydent udał się do Arizony, by uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej Charliego Kirka, konserwatywnego komentatora, który został zamordowany 10 września.

Trump odniósł się także do incydentu naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty, stwierdzając: „Nie podoba mi się to”. Amerykański prezydent nawiązał w ten sposób do sytuacji, gdy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną.

Z kolei 19 września trzy rosyjskie myśliwce MIG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, przebywając w niej przez około 12 minut. Estoński rząd podjął decyzję o aktywacji artykułu 4. NATO.

Przeczytaj również: