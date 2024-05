W tym roku Boże Ciało, kościelne święto, wypada w czwartek 30 maja. Czy w związku z tym dzień później, w piątek, katolicy mogą spożywać pokarmy mięsne?

Zwyczajowo w piątki katolicy nie powinni spożywać mięsa. Właściwy zapis na ten temat możemy znaleźć w kodeksie prawa kanonicznego, który wprost sugeruje, że katolik powinien zachować w tym względzie wstrzemięźliwość.

– Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa – czytamy.

Niektórzy wierni zastanawiają się jednak czy odstępstwo od tej reguły można zachować w piątek 31 maja, dzień po Bożym Ciele, które w tym roku wypada w czwartek 30 maja. Okazuje się, że jest to możliwe, a Kościół opublikował listę warunków, które w tym celu katolik powinien spełnić. Jest to zależne od diecezji, do której należymy lub na terenie której aktualnie przebywamy. Lista prezentuje się następująco, a w każdej z diecezji wygląda to tak:

w archidiecezji gdańskiej pod warunkiem odmówienia dowolnej modlitwy w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego;

w archidiecezji białostockiej pod warunkiem zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na świecie (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących, lub ubogich;

w archidiecezji warszawskiej, gdzie nie podano warunków do spełnienia;

w diecezji warszawsko-praskiej, osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców;

w diecezji bydgoskiej, pod warunkiem odmówienia dowolnej modlitwy w intencji Ojca Świętego;

w archidiecezji katowickiej pod warunkiem odmówienia modlitwy w intencji cierpiących przekazania w miarę możliwości jałmużny dla ubogich osób;

w diecezji gliwickiej, gdzie nie podano warunków;

w archidiecezji warmińskiej pod warunkiem modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich;

w archidiecezji przemyskiej pod warunkiem złożenia ofiary (jałmużny) na zakony kontemplacyjne lub na misje święte;

w diecezji opolskiej, gdzie nie podano dodatkowych warunków;

w diecezji kieleckiej: gdzie zachęcono korzystających z dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość;

w diecezji łomżyńskiej pod warunkiem zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności;

w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pod warunkiem modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych;

w archidiecezji gnieźnieńskiej pod warunkiem modlitwy w intencji Ojca Świętego i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia;

w diecezji płockiej pod warunkiem innych form pokuty, zwłaszcza uczynków miłości i pobożności.

w diecezji siedleckiej zachęcono wiernych korzystających z dyspensy, aby ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego lub zastąpili wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

