Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ, zabrał głos ws. słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zasugerował, że Andrzej Lepper nie popełnił samobójstwa, lecz mógł zostać zamordowany.

Kaczyński relacjonował, że „rozmawiał o tym z ówczesnym prokuratorem generalnym (Andrzejem) Seremetem, co prawda o sprawie smoleńskiej, ale o tym też (…). On zapewniał, mnie, że Lepper nie został zamordowany”. Mimo to polityk podkreślał, że jego zdaniem lider Samoobrony nie targnął się na własne życie. — Jeśli Lepper miałby być zdolny do samobójstwa, to ja jestem skoczkiem wzwyż, olimpijskim mistrzem — mówił, dodając, że Andrzej Lepper miał „zginąć z rąk politycznych wrogów”.

Teraz do słów Kaczyńskiego odniósł się szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski, który zamieścił wpis w serwisie „X”. – Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam – rozpoczął swój wpis polityk.

– Do politycznego i finansowego zniszczenia go i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani. Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa – dodał szef polskiego MSZ. – Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom – zakończył.

