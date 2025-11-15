W polskim krajobrazie politycznym pojawiło się nowe ugrupowanie, które zamierza aktywnie włączyć się w nadchodzące batalie wyborcze. Partia Nowa Polska, założona przez doświadczonych samorządowców, stawia na centrum sceny politycznej i podkreśla potrzebę dalszego dynamicznego rozwoju państwa.

Nowa Polska narodziła się z inicjatywy stowarzyszenia „Tak! Dla Polski”, które od 2020 roku zrzesza samorządowców z różnych części kraju. Pod koniec października odbyła się konwencja założycielska, podczas której ogłoszono oficjalne powstanie partii. To nie jest przypadkowe zgromadzenie – założycielami są osoby z bogatym doświadczeniem w administracji lokalnej i biznesie, co ma być kluczowym atutem w porównaniu do innych nowych ugrupowań na polskiej scenie politycznej.

Wśród liderów wyróżniają się senator Wadim Tyszkiewicz, pełniący rolę wiceprezesa, oraz Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Nowej Soli, który objął stanowisko przewodniczącego. Do grona dołączyli również Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, prezydent Starachowic Marek Materek oraz senator z Tychów Andrzej Dziuba. Ich wspólny cel? Wykorzystać praktyczną wiedzę z zarządzania miastami i regionami do kształtowania polityki na szczeblu krajowym.

Gospodarka, Samorząd i Bezpieczeństwo

Nowa Polska pozycjonuje się jako centrowa siła, skupiona na kluczowych obszarach życia publicznego. Priorytety to rozwój gospodarczy, reforma samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa. Założyciele podkreślają, że Polska przeżywa obecnie okres dynamicznego postępu, określany mianem „złotego wieku”, jednak nie wszyscy obywatele w pełni z tego korzystają. Partia chce to zmienić, proponując nowe rozwiązania, które zapewnią równomierny rozwój.

Po 36 latach od wprowadzenia samorządu terytorialnego w Polsce, Nowa Polska widzi potrzebę gruntownej reformy. „Czas na nowe otwarcie” – to hasło, które przewija się w deklaracjach liderów. Ugrupowanie obiecuje liczne założenia programowe, choć szczegóły mają być ujawniane stopniowo. W odróżnieniu od efemerycznych partii z przeszłości, takich jak te związane z Kukizem, Palikotem czy Hołownią, Nowa Polska stawia na solidny fundament doświadczenia swoich członków.

Wadim Tyszkiewicz, jeden z głównych inicjatorów, podkreśla unikalność partii – Mamy za sobą lata pracy w samorządzie i biznesie, co daje nam przewagę nad innymi. Chcemy kontynuować rozwój kraju, ale w sposób, by każdy Polak mógł go realnie odczuć. Podobne opinie wyrażają inni założyciele, którzy widzą w Nowej Polsce szansę na odświeżenie polskiej polityki.

