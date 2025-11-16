Iwona Hartwich z Koalicji Obywatelskiej nie wytrzymała. Posłanka w ostrych słowach skomentowała decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, blokującą nominację 46 sędziom.

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki ogłosił w środę, 12 listopada, że nie zgadza się na nominację 46 sędziów. – Przez najbliższe 5 lat sędziowie, którzy kwestionują porządek konstytucyjno–prawny Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą liczyć ani na awans, jeśli będzie zależał od prezydenta, ani na nominację sędziowską – zapowiedział na konferencji prasowej.

– Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno–prawnego Rzeczpospolitej – stwierdził.

– Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, co jest rzeczą prawnie oczywistą, Prezydent Rzeczypospolitej, Drodzy Państwo, nominuje z jednej strony sędziów, ale z drugiej strony ma także możliwość odmówić nominacji sędziów. Więc ja dzisiaj z tego prawa korzystam, odmawiam nominacji 46 sędziów – wyjaśnił prezydent.

Hartwich reaguje na decyzję prezydenta: Temu nigdy nie odmówi

Z tym ruchem prezydenta nie godzi się formacja rządząca. Od kilku dni pojawiają się liczne głosy krytyki pod adresem głowy państwa. Sytuację postanowiła również skomentować – znana z czasów protestów opiekunów osób niepełnosprawnych – Iwona Hartwich, która jest obecnie posłanką Koalicji Obywatelskiej.

„Odmówił nominacji oficerskich. Odmówił nominacji sędziowskich. Ale snusika – temu nigdy nie odmówi” – napisała.

— Iwona Hartwich (@iwonahartwich) November 15, 2025

