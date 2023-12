Ks. Sebastian Picur to duchowny znany m.in. z serwisu społecznościowego TikTok. To za jego pośrednictwem odpowiada na pytania m.in. młodzieży. Teraz zapytano go o to, czy w Wigilię można jeść mięso.

Wigilia to dzień, w którym wspólnie z rodziną gromadzimy się przy stole i przeżywamy przeddzień narodzin Jezusa Chrystusa. Tego dnia stronimy od potraw mięsnych, a na stole dominują ryby i dania jarskie.

Czy jednak faktycznie w Wigilię obowiązuje ścisły post? Takie pytania internauci postanowili zadać księdzu Sebastianowi Picurowi, duchownemu, który prowadzi ewangelizację m.in. za pośrednictwem serwisu społecznościowego TikTok. Ks. Picur uspokoił wszystkich, którzy mieli obawy ze względu na panujący w Polsce zwyczaj.

Ksiądz przyznał, że kto w Wigilię spożyje mięso ten… grzechu nie popełni. Oznacza to więc, iż nie jest to wymóg, który nakłada na nas Kościół Katolicki. – Jednak staropolska tradycja zachęca do powstrzymania się od dań mięsnych – przypomina duchowny.

Czy faktycznie pozwolicie sobie na zjedzenie kawałka kiełbasy lub szynki? Czy jednak zdecydujecie się kultywować polską tradycję i na Waszym talerzu wyląduje karp? Decyzja należy do Was!

