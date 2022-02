We wtorek Dania zniosła wszystkie obostrzenia wprowadzone wcześniej dla przeciwdziałania pandemii Covid-19. Media zwracają uwagę, że to pierwsze takie państwo w Unii Europejskiej. Duński rząd zdecydował się na taki krok pomimo rekordowych danych dotyczących nowych zakażeń.

Premier Mette Frederiksen osobiście tłumaczyła, dlaczego Dania zdecydowała się na taki krok. Przyznała, że udało się „przełamać związek między rosnącą liczbą zakażeń, a liczbą osób poważnie chorych i hospitalizowanych z powodu COVID-19”. Z tego względu Covid-19 wykreślono z listy schorzeń krytycznych społecznie i zagrażających społeczeństwu.

„Jesteśmy gotowi do tego, by wyjść z cienia koronawirusa. Żegnamy się z obostrzeniami i witamy znów życie, które znaliśmy. Pandemia trwa, ale dzięki temu, co już wiemy, możemy wierzyć, że krytyczna faza jest już za nami” – mówiła Frederiksen.

Decyzja rządu oznacza, że obywatele już nie będą musieli stosować takich ograniczeń jak m.in. konieczność noszenia maseczek oraz okazywania certyfikatów potwierdzających zaszczepienie przeciw COVID-19. Zniesienie ograniczenia liczby osób w pomieszczeniach pozwoli m.in. na ponowne otwarcie klubów nocnych.

Media zwracają uwagę, że złagodzenie obostrzeń pojawia się, mimo że Dania rejestruje w tygodniu około 45 tys. nowych przypadków COVID-19 dziennie. Urzędnicy ministerstwa zdrowia wyjaśniają jednak, że większość z nich jest spowodowana przez wariant Omikron i ma łagodny przebieg.

Podjęcie podobnej decyzji w najbliższym czasie zapowiedziała premier Finlandii Sanna Marin. Wcześniej niemal wszystkie obostrzenia zniosła Wielka Brytania. Tam jednak pozostały restrykcje w postaci izolacji osób zakażonych oraz tych dotyczące podróży zagranicznych.

