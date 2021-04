Daniel Andre Tande został już przetransportowany ze szpitala w Słowenii do Norwegii. Informację w tej sprawie przekazał dyrektor norweskiej reprezentacji Clas Brede Brathen. Wygląda na to, że ze zdrowiem skoczka jest coraz lepiej.

Daniel Andre Tande dramatycznie zakończył sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podczas serii próbnej w Planicy stracił równowagę po wyjściu z progu i runął na zeskok na 99. metrze. Siła upadku była tak duża, że do karetki trafił nieprzytomny. Po ustabilizowaniu jego stanu w karetce został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublanie.

Skoczek został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, doznał złamania obojczyka i przebicia płuca. Ze śpiączki Daniel Andre Tande został wybudzony w poniedziałek. Miał wówczas powiedzieć do dyrektora kadry, że tak łatwo się go nie pozbędą”. W czwartek zawodnik udostępnił pierwszy wpis w mediach społecznościowych, gdzie pochwalił się skarpetkami, które dostał od bliskich. „Dziękuję za prezent. Od razu czuję, że mam szczęście, nie mogę się doczekać, aż wypróbuje je na skoczni” – napisał. Podziękował również za miłość i całe wsparcie, jakie otrzymał.

Tymczasem dyrektor kadry Norwegii Clas Brede Brathen poinformował, że Daniel Andre Tande został już przetransportowany ze Słowenii do Norwegii. Zdradził, że ze skoczkiem jest coraz lepiej. „Biorąc pod uwagę to, jak dramatycznie wyglądał upadek, rozmowa była bardzo dobra i pocieszająca. To niesamowite, że jest z nim tak dobrze” – stwierdził.

Daniel Andre Tande

Daniel Andre Tande urodził się 24 stycznia 1994 roku w Narwiku. W Pucharze Świata zadebiutował 11 stycznia 2014 roku podczas zawodów w Tauplitz, a już dzień później zdobył pierwsze punkty. 22 listopada 2015 roku po raz pierwszy wygrał zawody Pucharu Świata – odbyło się to podczas zawodów w Klingenthal. Co ciekawe, było to również jego pierwsze podium w karierze.

Wraz z reprezentacją Norwegii zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, a także srebrny medal mistrzostw świata w Lahti oraz trzykrotnie złoto mistrzostw świata w lotach. Daniel Andre Tande jest również indywidualnie mistrzem świata w lotach narciarskich. Tytuł uzyskał w 2018 roku w Oberstdorfie.

Źr.: Radio ZET