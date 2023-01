Wciąż nie widać końca wojny na Ukrainie. Tymczasem sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Ołeksij Daniłow poinformował, że z jego informacji wynika, że Rosjanie mogą zaproponować „scenariusz koreański” na Ukrainie.

Daniłow nawiązał w ten sposób do sytuacji, jaka powstała na Półwyspie Koreańskim po wojnie koreańskiej. Wówczas zakończono konflikt dokonując podziału, w efekcie czego powstały dwa osobne państwa, a linia podziału leżała w okolicy 38. równoleżnika. „Teraz Rosjanie wymyślą wszystko. Wiem na pewno, że jedną z opcji, jaką mogą nam zaoferować, jest 38 równoleżnik” – powiedział.

Ukraiński urzędnik przyznał, że rozmawiał na ten temat z Koreańczykami z Południa, którzy obecnie żałują, że ich poprzednicy zgodzili się na takie rozwiązanie.

„Uważają (Koreańczycy z południa – red.), że popełniono wtedy duży błąd, idąc na ustępstwa. Dziś mają problemy” – stwierdził Daniłow.

Do podziału Korei doszło w wyniku trwającej w latach 1950-1953 wojny między Koreą Północną a Koreą Południową. Doszło do niej na skutek próby zjednoczenia Korei pod rządami komunistycznymi przez przywódcę KRLD Kim Ir Sena. Doszło do ostatecznego podziału półwyspu, który trwa do dzisiaj.

Źr. dorzeczy.pl