Dramatyczne nagranie z Poznania trafiło do sieci na serwis „X”. Widać na nim niebezpieczną sytuację.

Krótkie nagranie ukazuje chaotyczną scenę, na której grupa mężczyzn szarpie innego mężczyznę, który pochyla się nad osobą leżącą na trawie. W tle słychać przejmujący krzyk kobiety, która woła służby. – Policja! – krzyczy.

Z opisu filmu udostępnione w sieci wynika, że do zdarzenia doszło 15 sierpnia nad popularnym w Poznaniu i jego okolicach jeziorze Rusałka. Profil poznan_moment, który zamieścił film w internecie, podaje, że nad jeziorem miała zostać zaatakowana grupa ludzi – rzekomo przez obcokrajowców.

Co na to policja? Skontaktował się z nią serwis o2.pl. Funkcjonariusze informują, że sprawę znają, jednak do tej pory nie wpłynęło żadne zgłoszenie. – Na ten moment mogę potwierdzić, że znamy temat, posiadamy wiedzę na temat incydentu nad Rusałką i czekamy na oficjalne zgłoszenie świadków lub poszkodowanych – powiedział przedstawiciel poznańskiej policji.

Policja apeluje też do świadków, którzy mogli widzieć zajście. Przed przybyciem patrolu na miejsce uczestnicy awantury oddalili się bowiem z miejsca zdarzenia.

W czwartek, obcokrajowcy przy użyciu noża zaatakowali osoby wypoczywające nad Rusałką. Policja poszukuje sprawców. pic.twitter.com/FVwbcr5A1D — poznan_moment (@poznan_moment) August 16, 2024

