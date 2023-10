Szymon Hołownia za to, że niepytany powiedział o opiece zdrowotnej i przypomniał, ile Polki i Polacy czekają w kolejkach do lekarzy.



Joanna Scheuring-Wielgus za to, że niepytana opowiedziała o ustawie rencie wdowiej. I za wrzesień życia. I za uśmiech.#debatatvp #debata