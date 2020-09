Novak Djoković, zdecydowany faworyt do zwycięstwa w tegorocznym US Open, został zdyskwalifikowany. Tenisista w meczu z Pablo Carreno-Bustą uderzył sędzię piłką. I chociaż z pewnością nie zrobił tego specjalnie to zdecydowano o wykluczeniu go z turnieju.

Novak Djoković to obecnie zdecydowanie najlepszy tenisista na świecie. Pod nieobecność wielu głównych rywali był zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w US Open. Niestety, tym razem swoją przygodę z turniejem zakończył szybko.

Już na początku rywalizacji z Pablo Carreno-Bustą, Djoković w przypływie złości wybił mocno piłkę w stronę trybun. Został za to upomniany przez sędziów. Pod koniec partii, przy stanie 5:6, jego zachowanie mogło skończyć się tragicznie.

Gdy Serb po raz kolejny się zdenerwował, z dużą siłą uderzył piłkę rakietą. Ta trafiła w sędzię, która upadła na ziemię i zaczęła się dusić. Kobieta została trafiona w szyję, zawodnik natychmiast pobiegł w jej kierunku. Widać wyraźnie, że Djoković nie zrobił tego umyślnie.

Sędziowie byli jednak nieugięci. Po kilku minutach zdecydowano, że Djoković zostanie wykluczony z turnieju.

Źr.: Twitter/Henry Mance