Dobra wiadomość ze Śląska! Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy raport dotyczący stanu koronawirusa w Polsce. Z resortowych danych wynika, że w ciągu doby przebadano rekordową liczbę próbek. Wyraźnie spadła liczba nowych przypadków w woj. śląskim.

Mamy 97 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zakażenia wykryto u mieszkańców 9 województw: mazowieckiego (40), dolnośląskiego (21), śląskiego (17), łódzkiego (12), podlaskiego (2), pomorskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), podkarpackiego (1) i małopolskiego (1).

To pierwszy od dłuższego czasu raport, w którym woj. śląskie nie dominuje pod względem liczby nowych przypadków. To właśnie w tym regionie mieliśmy do czynienia z gwałtownymi przyrostami od początku maja. Do tej pory wykryto tam 6797 zakażeń.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w ciągu ostatniej doby przebadano aż 31 368 próbek pod kątem obecności koronawirusa. Łącznie jest ich już ponad 750 tysięcy.

Autorzy komunikatu informują o śmierci 3 zakażonych. Są to osoby starsze, zmagające się z tzw. chorobami współistniejącymi. Od początku prowadzenia testów odnotowano 993 przypadki śmiertelne.

Ze względu na 4 zdublowane przypadki zakażeń przez WSSE w Łodzi, odejmujemy je z wykazu.



Z przykrością informujemy o śmierci 3 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 78-M Gdańsk, 55-K, 69-M Racibórz. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 23, 2020

Źródło: Ministerstwo Zdrowia