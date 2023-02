Miliony Polaków otrzymają przelew od skarbówki. Dotyczy to zarówno osób pracujących, jak i tych, które pobierają emeryturę. O co chodzi?

Przez pierwszą połowę ubiegłego roku większa część naszych rodaków płaciła PIT w wysokości 17-procent. Od lipca 2022 roku nastąpiła jednak zmiana i stawka wynosi obecnie 12 procent. Taka sytuacja generuje konieczność zwrócenia milionom Polaków nadpłaty podatku.

Oznacza to, że Urząd Skarbowy musi wykonać przelewy do osób, które kwalifikują się do zwrotu. Dziennik „Fakt”, który informuje o takiej konieczności ze strony skarbówki, podaje także, kto może liczyć na dodatkową gotówkę przelaną na konto.

– Na zwrot mogą liczyć osoby pracujące otrzymujące pensję powyżej 3200 zł brutto – podaje „Fakt”. Wiadomo również, że kwota zwrotu jest proporcjonalna do wysokości pensji.

Dodatkowy przelew od skarbówki. Można zyskać

– Przy obecnym wynagrodzeniu na poziomie 5 tys. zł brutto zwrot ze skarbówki wyniesie 468 zł. W przypadku minimalnej kwoty uprawniającej do zwrotu – tj. 3200 zł brutto – urząd skarbowy przekaże nam 6 zł – podaje z kolei serwis internetowy money.pl.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwrot? Już 15 lutego bieżącego roku w internetowej usłudze Twój e-PIT opublikowane zostaną zeznania podatkowe osób rozliczających się formularzem PIT-37 oraz PIT-36. Aby otrzymać dodatkowy przelew od skarbówki w formie zwrotu należy zalogować się w serwisie, a następnie wprowadzić, jeżeli oczywiście nas obowiązują, ulgi oraz zaakceptować formularz PIT.

Od tego momentu Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrócenie nadpłaty. – W przypadku rozliczenia poprzez formularz papierowy limit czasu na zwrot wynosi trzy miesiące – informuje money.pl.

