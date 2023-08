Statystyki są bezlitosne – na rynku mieszkaniowym nadal brakuje ponad 2 milionów mieszkań. W ostatnich latach zwiększaniem zasobów mieszkaniowych polskich miast zajmowały się głównie firmy prywatne. Dlatego to właśnie uznanego gliwickiego dewelopera pytamy o najnowsze trendy na w branży nieruchomości i prognozy na przyszłość. Czy to dobry czas na inwestycje i co przyniosą nam kolejne lata?

Trendy na rynku nieruchomości – mniejsza ilość nowych inwestycji

Pierwszym wyraźnym trendem jest spadek liczby nowych inwestycji mieszkaniowych. Ma to związek z ubiegłorocznym podniesieniem stóp procentowych i mniejszą dostępnością kredytów hipotecznych. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji wielu deweloperów postanowiło odłożyć w czasie rozpoczęcie projektów. Niektórzy zdecydowali się na zmianę pierwotnych planów tak, aby dostosować budynki do potrzeb i oczekiwań potencjalnych nabywców. Warto zauważyć, że obecni klienci poszukują mieszkań o mniejszych metrażach, ale z większą liczbą pokoi. Dzięki temu mogą pozwolić sobie na mniejsze mieszkanie, w którym każdy domownik znajdzie swój kąt.

W kontekście Gliwic istotnym trendem jest także bardzo mała liczba inwestycji w centrum miasta. Z jednej strony wynika to z dostępności gruntów, gdyż zwarta zabudowa uniemożliwia stawianie nowych budynków, natomiast z drugiej strony jest związane z obawami deweloperów o opłacalność inwestycji. Atrakcyjna lokalizacja połączona z funkcjonalnym projektem to klucz do znalezienia zainteresowanych.

Ponowny wzrost zdolności kredytowej Polaków i ożywienie zainteresowania nieruchomościami

Ostatnie miesiące przyniosły ze sobą odwilż na rynku nieruchomości. Zauważono systematyczny wzrost zdolności kredytowej Polaków, a wraz z nim rosnące zainteresowanie zakupem nieruchomości, głównie lokalami dostępnymi od zaraz. Chociaż rynek pierwotny raczej nie obfituje w gotowe apartamenty, ich pula stale się kurczy. Dlatego każdy, kto rozważa zakup nieruchomości w najbliższym czasie, powinien podjąć decyzję jak najszybciej. Gdy z rynku znikną mieszkania gotowe do zamieszkania, na nowe przyjdzie nam poczekać nawet kilka lat. Jest to związane ze wspomnianym wcześniej odłożeniem nowym inwestycji w czasie.

Na rynku lokalnym zauważamy także większe zainteresowanie domami szeregowymi, które przez ostatnie lata straciły na popularności na rzecz apartamentowców. Wart podkreślenia jest fakt, że w dalszym ciągu w swojej ofercie lokale dostępne od ręki ma gliwicki deweloper Dom100.

Dom100 – renomowany i rzetelny deweloper z Gliwic

Dom100, którego pytaliśmy o trendy na rynku mieszkaniowym, to gliwicki deweloper z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Renomę potwierdza liczba zrealizowanych inwestycji – firma z sukcesem zakończyła 9 projektów, kolejnych 6 jest w trakcie realizacji, a w planach są już kolejne – oraz liczba sprzedanych domów i mieszkań, których na swoim koncie mają ponad 800.

To, co pozytywnie wyróżnia dewelopera Dom100, to nie tylko dbałość o wysokie standardy wykończenia, ekologiczne rozwiązania i atrakcyjne oferty promocyjne, ale i troska o bezpieczeństwo funduszy swoich klientów. Rachunki powiernicze dla poszczególnych lokali prowadzone są w godnych zaufania bankach, takich jak PKO BP czy mBank. Ponadto Dom100 należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich – organizacji pracodawców zrzeszającej ponad 300 firm z całego kraju, działających na rzecz lepszych warunków realizacji różnego rodzaju budownictwa.

Materiał zewnętrzny