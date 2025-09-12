Donald Trump w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy powiedział w czwartek, że wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski mogło być „pomyłką”. Nie trzeba było długo czekać na ripostę Radosława Sikorskiego.

Gdy w czwartek Donald Trump wsiadał na pokład helikoptera Marine One lecącego do Nowego Jorku, rozmawiał krótką chwilę z dziennikarzami.

Agencja Reutera przekazała, cytując słowa republikanina, iż pytany o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, stwierdził, że „wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski mogło być pomyłką”.

„Nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji, ale mam nadzieję, że wkrótce się ona zakończy” – dodał Trump.

Na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych szybko zareagował szef polskiego MSZ. „Nie, to nie była pomyłka” – napisał Radosław Sikorski w mediach społecznościowych.

Trump już wcześniej w tajemniczy sposób komentował incydent z dronami nad Polską. „O co chodzi z naruszaniem przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej za pomocą dronów? Ruszamy” – napisał w mediach społecznościowych.

Źr. Interia