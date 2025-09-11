Prokuratura Okręgowa w Lublinie zaprzeczyła, aby to dron uderzył w budynek mieszkalny w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło tam do poważnego uszkodzenia domu w nocy, gdy na terytorium Polski wleciały rosyjskie drony.

W nocy z wtorku na środę na terytorium Polski wleciało kilkanaście rosyjskich dronów. Większość z nich, to teoretycznie niegroźne wabiki Gerbery, które nie mogły wyrządzić większych szkód. Jednak część obiektów zestrzeliło lotnictwo.

Najpoważniejsza sytuacja zaistniała w Wyrykach w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie. Pierwsze relacje wskazywały na to, że zestrzelony dron spadł na budynek mieszkalny powodując olbrzymie szkody. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Teraz sprawa okazuje się dużo bardziej złożona. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformowała, że w budynek uderzył obiekt, którego nie można zidentyfikować jako dron.

„Zdarzenie w Wyrykach Woli w powiecie włodawskim dotyczy niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spowodował zniszczenia m.in. domu mieszkalnego. Obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron ani jako jego fragmenty” – wyjaśnia Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Co zatem uderzyło w budynek? Portal Lublin112 przedstawił zastanawiającą hipotezę. „Tomasz Kawiak w rozmowie z Nowym Tygodniem wyjaśnia, że w pewnym momencie zobaczył bardzo nisko lecący myśliwiec, który po chwili zawrócił. Zaraz potem od wschodu usłyszał inny dźwięk – narastający, metaliczny, przypominający zbliżający się skuter. W lornetce wyraźnie zobaczył dużego drona. Po chwili myśliwiec zawrócił i skierował się za dronem. Zniżył lot i wypuścił rakietę w jego kierunku, ale pocisk chybił. Istnieje więc hipoteza, że to właśnie wystrzelona przez pilota rakieta uderzyła w budynek” – czytamy na portalu lublin112.pl. Na rozstrzygniecie tej kwestii trzeba jednak jeszcze poczekać do publikacji oficjalnych wyników śledztwa.

