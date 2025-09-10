Białoruś przekazała informacje o tym, że drony lecą w stronę Polskie? Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych przyznał, że nocą trwała intensywna wymiana informacji z różnymi sąsiadami.

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Większość z nich zestrzeliło lotnictwo bojowe, ale nie wszystkie. Do najpoważniejszego incydentu doszło w Wyrykach koło Włodawy, gdzie szczątki zestrzelonego drona spadły na dom mieszkalny. Na szczęście nikt z mieszkańców nie ucierpiał.

Szef sztabu białoruskiej armii gen. Paweł Murawiejko twierdzi, że Białoruś ostrzegała przed zagrożeniem. „Za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacji, w okresie od godziny 23:00 9 września do godziny 4:00 10 września, nasze siły i środki dyżurne wymieniały informacje o sytuacji powietrznej i radarowej z siłami i środkami dyżurnymi w Polsce oraz Republice Litewskiej” – powiedział.

Polski rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podczas konferencji prasowej nie potwierdził tego wprost. Przyznał jednak, że trwała wymiana informacji m.in. z Białorusią. „Nasz system był naprawdę obciążony tej nocy. Oczywiście wymiana informacji, zarówno ze stroną ukraińską, czy ze stroną białoruską to nie jest jakiś ewenement” – mówił.

„My współpracujemy na polu wymiany informacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej i takie informacje są dwustronnie wysyłane. Nie chciałbym teraz eskalować, które zabiegi są propagandowe, które nie, ale mogę zapewnić, że informacje zarówno ze strony ukraińskiej, białoruskiej, z NATO są wysyłane, są wymieniane każdorazowo, jeżeli jest taka konieczność” – powiedział.

„Potwierdzam, cały czas mieliśmy informacje i wymienialiśmy je z sąsiadami. Dużo z tych obiektów wleciało na styku na tak zwanym trójstyku granic” – dodał cytowany przez Wirtualną Polskę.

Przeczytaj również:

Źr. WP