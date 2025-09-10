Karol Nawrocki odbył rozmowę z Donaldem Trumpem. Prezydencki Polski i Stanów Zjednoczonych konsultowali nocną prowokację związaną z wlotem do Polski grupy rosyjskich dronów. Po wszystkim, polski przywódca opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. „Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy” – napisał polski prezydent.

Nawrocki nie poinformował jednak, czy doszło do podjęcia jakichś decyzji. „Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” – czytamy.

Wcześniej przedstawiciele Białego Domu zapowiadali, że Trump planuje taką rozmowę. „Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś” – podała jedna z amerykańskich urzędniczek.

W nocy z wtorku na środę na terytorium Polski wleciało co najmniej 19 rosyjskich dronów. Większość z nich zestrzeliło lotnictwo wojskowe. Nie zneutralizowano jednak wszystkich. Do najpoważniejszego incydentu doszło w Wyrykach koło Włodawy na Lubelszczyźnie. Szczątki zestrzelonego drona uderzyły w budynek mieszkalny. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

