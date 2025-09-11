Rosja skierowała do Polski wezwanie, aby jak najszybciej rozważyła zmianę decyzji ws. zamknięcia granicy z Białorusią. Głos na ten temat zabrała Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Wypowiedź Zacharowej cytuje rosyjska RIA Nowosti, a za nią polskie media, w tym Polsat News. „Oczywiste jest, że konfrontacyjne kroki podejmowane przez polskie władze są podporządkowane jednemu celowi, uzasadnieniu polityki dalszej eskalacji napięć w centrum Europy” – mówiła rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomacji.

„Jednostronne działania Polski wyrządzą poważne szkody jej partnerom międzynarodowym, którzy wykorzystują granicę polsko-białoruską do celów handlowych” – dodała.

Odwołała się nawet do zasad… humanitaryzmu. „Mieszkańcy regionów przygranicznych Polski i Białorusi są pozbawieni możliwości podtrzymywania tradycji bliskich więzi rodzinnych i kontaktów międzyludzkich. Apelujemy do Warszawy o przemyślenie konsekwencji tak destrukcyjnych działań i jak najszybsze rozważenie podjętej decyzji” – powiedziała Zacharowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 12 września do odwołania, całkowicie zawieszony zostanie ruch graniczny z Białorusią.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News