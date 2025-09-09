Zbliżające się wielkie manewry rosyjsko-białoruskie na Białorusi wywołują duży niepokój. Niedawno były oficer brytyjskiego wywiadu ostrzegał, że Rosja może uderzyć na przesmyk suwalski. Interia zapytała o tę kwestię polskich generałów.

Przypomnijmy, niedawno były oficer wywiadu brytyjskiego Philip Ingram ostrzegał, że Rosja szykuje ofensywę. „Przemieszczanie się rosyjskich wojsk, gromadzenie paliwa, zagłuszanie sygnału GPS to ukryte sygnały dotyczące przygotowań Putina do ataku na „piętę Achillesa” NATO, czyli na przesmyk suwalski” – mówił.

Co na to polscy generałowie? „Nie trzeba posługiwać się analizą brytyjskiego eksperta, żeby na to pytanie odpowiedzieć twierdząco” – powiedział Interii gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego.

Wskazał na doktrynę wojenną Gierasimowa. „A tam jest jasno powiedziane, że wojna na europejskiej tarczy działań wojennych rozpocznie się od ataku na kraje nadbałtyckie. Rosja ma to zaplanowane. To jest oczywista oczywistość, nie powinno być żadnych, najmniejszych wątpliwości” – powiedział gen. Komornicki.

„Te ćwiczenia to preludium” – podkreśla wojskowy. „Właśnie teraz Rosja posiada wystarczające siły, żeby ten atak przeprowadzić. Ale na pewno nie nastąpi to teraz, nie w ramach tych ćwiczeń. To może nastąpić w przyszłym roku, za dwa lata” – mówi.

Również były dowódca GROM gen. Roman Polko nie wierzy, aby Rosja uderzyła w tym roku. „Ćwiczenia już się rozpoczęły, już krążą fake newsy” – mówi. „Wojna informacyjna to jeden z elementów rosyjskich działań. Taka jest strategia Putina. Zastraszać, zniechęcać do Ukraińców, budować poczucie potężnej Rosji” – wyjaśnia.

W ocenie gen. Polko, gdyby Rosja uderzyła w tym roku, to oznaczałoby to „samobójstwo Putina”. „Po pierwsze, nie ma czym walczyć. Jedyna jego siła to ropa i broń jądrowa. A po drugie, zepsułoby mu to biznesy, chociażby te, które nawiązał z takimi państwami jak Chiny i Indie. Niechętnie rozmawialiby z człowiekiem, który nagle zaatakował kraj NATO. Oczywiście taki scenariusz trzeba włożyć między bajki” – stwierdził wojskowy.

Przeczytaj również:

Źr. Interia