Donald Tusk, były premier naszego kraju, znów postanowił dopiec Prawu i Sprawiedliwości. Zamieścił złośliwego tweeta, w którym skomentował najnowszy projekt partii rządzącej.

Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Krajowego Planu Odbudowy, czyli najnowszego programu PiS, który ma być receptą na wyjście z pandemicznego kryzysu. „Pewnie już za kilka miesięcy, kiedy program szczepionkowy będzie działać już w pełnym zakresie, rozpocznie się proces powrotu do gospodarczej stabilizacji, do gospodarczej odbudowy” – przekonywał szef rządu.

„Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Polskiego Nowego Ładu. To program, dzięki któremu chcemy przebudować państwowe finanse, chcemy dalej przyspieszać proces cyfryzacji Polski, ale także chcemy tworzyć wielkie inwestycje, takie jak np. Centralny Port Komunikacyjny” – dodawał.

Głos ws. nowego programu PiS zabrał Donald Tusk. Były premier, w swoim stylu, zamieścił wpis na Twitterze, który odbił się oczywiście bardzo szerokim echem.

Donald Tusk próbuje upokorzyć PiS

Tusk zamieścił na Twitterze ironiczny wpis, w którym zakpił z Krajowego Planu Odbudowy. „Po 5 latach swoich rządów ogłaszają Krajowy Plan Odbudowy. To się musiało tak skończyć” – napisał były premier.

Po 5 latach swoich rządów ogłaszają Krajowy Plan Odbudowy. To się musiało tak skończyć. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 26, 2021

Prowokacyjny komentarz Tuska musiał oczywiście wywołać internetową dyskusję. I wywołał. Użytkownicy Twittera aktywnie uczestniczyli w wymianie zdań. „No po twoich rządach, to w sumie trzeba było wszystko odbudowywać” – napisał jeden z nich.

Co ciekawe, głos zabrała również europosłanka PO, Róża Thun. „I na dodatek: jeszcze się nie skończyło!” – odniosła się do słów Tuska.