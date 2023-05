Katarzyna Dowbor wydała oświadczenie ws. końca swojej przygody z programem „Nasz nowy dom”. Prezenterka była z nim związana od wielu lat.

Niedawno w mediach gruchnęła niespodziewana informacja. Okazuje się, że Katarzyna Dowbor kończy swoją przygodę z programem „Nasz nowy dom”. Wielu fanów produkcji jest zaskoczonych tym faktem.

Głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana. Katarzyna Dowbor zamieściła wpis w serwisie społecznościowym Facebook, w którym opisała całą sytuację. – Nic nie może przecież wiecznie trwać… – rozpoczęła swój wpis dziennikarka.

– Drodzy, moja przygoda z ukochanym programem „Nasz Nowy Dom” właśnie się zakończyła. Podziękowano mi za współpracę. Ale taka jest kolej rzeczy, że coś się kończy i coś zaczyna – dodała Katarzyna Dowbor.

Katarzyna Dowbor kończy swoją przygodę z programem „Nasz nowy dom”

– Dziesięć lat temu rozstała się ze mną TVP po trzydziestu latach pracy. W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki… i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich… – napisała w dalszej części komunikatu Katarzyna Dowbor.

– Po dziesięciu latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu. Programem, który był misją i miał jedno niesamowite przesłanie – po prostu pomagał ludziom. Dawał nadzieję i szansę tym, nad których losem nikt się nie pochylał. Nam udawało się to aż przez 10 lat! To mnóstwo czasu spędzonego z cudownymi ludźmi. Dlatego chcę Wam za to teraz podziękować – dodała. Całość niżej.

Przeczytaj również: