Ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił komentarza dla Wirtualnej Polski. Odniósł się tym samym do pojawiających się informacji na temat rosyjskich dronów.

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia dotyczące poderwania polskich myśliwców. Miało to być związane z faktem, iż nad Ukrainą zaobserwowano wzmożoną aktywność rosyjskich dronów.

Głos w tej sprawie zabrał ppłk Jacek Goryszewski, pełniący funkcję rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojskowy udzielił komentarza dla serwisu Wirtualna Polska.

Ppłk Goryszewski oficjalnie zdementował pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia. – Oficjalnie dementuje pojawiające się w sieci informacje – powiedział rzecznik w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jednocześnie dodał też, że wojsko nieustannie monitoruje sytuację i jeżeli coś się zmieni, wówczas wszelkie oficjalne decyzje zostaną zakomunikowane oficjalnymi kanałami Wojska Polskiego.

Przeczytaj również: