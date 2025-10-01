Według analiz amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Rosja i Białoruś mogą planować działania sabotażowe przeciwko polskiej infrastrukturze krytycznej, wykorzystując komunikaty propagandowe do obarczenia Ukrainę winą.

Doniesienia te oparto na komunikacie opublikowanym przez rosyjski wywiad, który oskarża polskie i ukraińskie służby o przygotowywanie prowokacji na terytorium Polski.

Rosyjski komunikat pod tytułem „Kijów przygotowuje głośną prowokację” miał sugerować, że ukraińskie służby użyją dronów, by naruszyć przestrzeń powietrzną Polski i Rumunii — a następnie wskazywać winę Ukrainy. ISW interpretuje to jako próbę stworzenia narracji, która może posłużyć Rosji jako usprawiedliwienie własnych działań sabotażowych.

W tym samym komunikacie znalazła się sugestia, że planowane są działania mające na celu „frau prowokacyjną” – m.in. inscenizowane ataki na instalacje krytyczne, tak by zwiększyć napięcie w polskim społeczeństwie oraz zmusić polskie służby do reakcji medialnej.

Eksperci podkreślają, że publikowanie tego typu komunikatów przez rosyjski wywiad wpisuje się w długofalową strategię dezinformacyjną. Celem — ich zdaniem — jest kreowanie „warunków informacyjnych” dla potencjalnych ataków, które potem można by przypisać Ukrainie lub polskim służbom.

Rosjanie od lat stosują podobne manewry — wykorzystując oficjalne oświadczenia i wywiad jako narzędzie wpływu i przykrywania swoich zamiarów operacyjnych.

