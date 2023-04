Podczas jednego z ostatnich nagrań o. Adam Szustak ujawnił, że podczas pogrzebu jego mamy doszło do tragicznej sytuacji. Reanimowany był jego ojciec.

W minionym tygodniu o. Adam Szustak, znany dominikanin, poinformował swoich widzów, że niedawno odeszła jego mama. Kobieta od dłuższego czasu chorowała. Zakonnik poprosił jednocześnie o modlitwę za swoją mamę.

Teraz, w ostatnim nagraniu, o. Adam Szustak ujawnił, że podczas pogrzebu jego mamy doszło do dramatycznego zdarzenia. U jego taty doszło do zatrzymania akcji serca.

Mężczyzna był reanimowany i został przewieziony do szpitala. O. Adam Szustak przyznał, że jego tato przebywa obecnie w śpiączce i – jak z bólem stwierdził – zakonnik nie wiadomo czy się z niej obudzi.

– Kiedy wchodziliśmy z pogrzebem do kościoła, zasłabł mój tato. Miał zatrzymanie akcji serca, był reanimowany przez dłuższy czas. Jest w tej chwili w śpiączce, jest na OIOM-ie. Tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej – powiedział dominikanin, który prowadzi prężny kanał w serwisie YouTube. – Bardzo was, kochani, proszę o modlitwę. Wiem, że tata jest w rękach pana Boga, tak jak moja mama i my wszyscy, ale wiadomo, że nie jest to łatwa sytuacja – dodał duchowny w opublikowanym w sieci nagraniu.

Przeczytaj również: