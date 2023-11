Dramatyczne zdarzenie w Łodzi. Autobus miejski staranował jadącego ulicą rowerzystę. Do sieci trafiło nagranie z tego incydentu.

Szokujące nagranie trafiło do sieci i zostało opublikowane w serwisie YouTube przez konto Łódzki Rejestrator. W materiale widać moment, w którym rowerzysta jedzie po ulicy. Nagle pojawia się jednak autobus, który uderza w mężczyznę na jednośladzie.

Warto zwrócić uwagę, że poszkodowany rowerzysta cudem unika wciągnięcia pod autobus. Gdyby do tego doszło, mężczyzna prawdopodobnie by zginął. Na szczęście został jedynie potrącony przez autobus i spadł z roweru.

Z opisu filmu zamieszczonego w serwisie YouTube wynika, że kierowca autobusu, który potrącił cyklistę został ukarany mandatem karnym. Pod nagraniem rozpętała się również dyskusja dotycząca tego, kto ponosi winę za wypadek.

Osoby, które popierały rowerzystę twierdziły, że był on wyposażony w elementy odblaskowe, przez co trudno było go nie zauważyć. Miał także na głowie kask, a nietypowy tor jazdy był spowodowany omijaniem dziur na jezdni. – W każdym takim przypadku wina jest wyprzedzającego, bo skoro nie miał miejsca, to nie powinien wyprzedzać – napisał jeden z internautów.

Inni uważają z kolei, że to rowerzysta zawinił. – Jakim trzeba być deklem, żeby jechać środkiem ulicy, mimo że kolega za nim jedzie bliżej prawej krawędzi. Dziury dziurami, ale to mogło się skończyć fatalnie. Gość wygrał drugie życie – ocenił jeden z internautów.

Przeczytaj również: